Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 5 від 12.10.2021
12 жовтня

Еротичні побажання колишніх. Екси. Сезон 3. Випуск 5. Частина 1

Не пропусти найгарячіший тиждень – у реаліті Екси 3 сезон 5 випуск колишні з'ясують, що їх не влаштовує в інтимному житті. Вони нарешті висловлять одне одному всі претензії і спробують прислухатися до того, чого хоче партнер. Чи вийде у них почути одне одного і усвідомити свої проблеми? Дізнайся просто зараз!

Чому Геворг не виправдовує очікувань своєї коханої, і як чоловік страждає від стереотипів, пов'язаних з його національністю? Чого хоче від Ілони творча натура Єгора? Дізнайся просто зараз, які проблеми переслідують колишніх в інтимній сфері! Дивись Екси 3 сезон 5 випуск на Новому каналі.

Екси 3 сезон 4 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 5 випуск – дивитися онлайн частина 2

Еротичні побажання колишніх. Екси. Сезон 3. Випуск 5. Частина 1
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