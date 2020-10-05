Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 4 від 05.10.2021
05 жовтня

Побачення з баранами. Екси. Сезон 3. Випуск 4. Частина 1

Дивись онлайн Екси 3 сезон 4 випуск на Новому каналі! Дівчата на шикарному лімузині вирушать на побачення... з баранами! Так-так, учасниць привезуть на справжню ферму, де на них чекатимуть колишні. Дівчатам треба подолати чималу відстань по бруду і гною, щоб дістатися до своїх чоловіків. У них є два варіанти – йти або по шинам, або ж босоніж по бруду. Для того, щоб уберегти свої ніжки від козячого гною, дівчатам потрібно буде здогадатися, чи правильно хлопці відповіли на ті чи інші запитання про них. Чи так багато хлопці знають про своїх колишніх? Дізнайся просто зараз – дивись Екси 3 сезон 4 випуск онлайн.

Екси 3 сезон 3 випуск – дивитися онлайн
Екси 3 сезон 4 випуск – дивитися онлайн частина 2

Побачення з баранами. Екси. Сезон 3. Випуск 4. Частина 1
Розбір польотів на скеледромі. Екси. Сезон 3. Випуск 4. Частина 2
Колишні впряглися в одну борону! Екси. Сезон 3. Випуск 4. Частина 3
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