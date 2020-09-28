У третьому випробуванні реаліті Екси 3 сезон 3 випуск колишні повинні об'єднати свої зусилля, щоб залишитися на проєкті. Кожна пара одягне на себе великий комбінезон, в який влазять обидва. Таким чином у них буде дві руки і три ноги на двох. Колишнім доведеться знайти спільну мову, щоб спільними зусиллями підготувати все для зустрічі гостей. Їм потрібно зібрати стіл, приготувати частування і розваги.

Гостями пар стануть ведучі Олександр Педан, Наталія Єжова і їхні діти. Хтось із колишніх буде намагатися з усіх сил, щоб справити враження на гостей, а хтось не потрудиться навіть приготувати закуски! Хто зіпсує плаття Наталі Єжовій і через що після випробування розгориться скандал? Дивись в проекті Екси 3 сезон 3 випуск.

Екси 3 сезон 3 випуск – дивитися онлайн