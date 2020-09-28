Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 3 від 28.09.2021
28 вересня

Хлопці зайнялися «жіночої» роботою. Екси. Сезон 3. Випуск 3. Частина 2

Хлопці в реаліті Екси 3 сезон 3 випуск дізнаються, наскільки важка робота, яку вони зневажливо вважають «жіночою»! Всі пари жили за традиційною схемою, в якій порядком вдома займається дівчина. На цьому тижні хлопці відчують, наскільки важко їхнім колишнім.

Чоловікам в 3 випуску реаліті Екси 2021 доведеться прибирати, мити посуд, збирати дитячі іграшки і прасувати одяг, при цьому намагаючись не розбудити дитину! Хто покаже задатки відмінного батька, а для кого домашні справи виявляться непосильним завданням? Дивись в програмі Екси 3 сезон 3 випуск.

Екси 3 сезон 3 випуск – дивитися онлайн
Екси 3 сезон 3 випуск – дивитися онлайн частина 3

Хлопці зайнялися «жіночої» роботою. Екси. Сезон 3. Випуск 3. Частина 2
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