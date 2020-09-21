Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 2 від 21.09.2021
21 вересня

Що тягне їхні стосунки на дно? Екси. Сезон 3. Випуск 2. Частина 3

У третьому випробуванні проєкту Екси 3 сезон 2 випуск пари відчують, що тягне їхні стосунки на дно. Учасники повинні переправитися з одного берега на інший в дірявих човнах. У суденці кожної пари буде рівно стільки дірок, скільки претензій вони висловлювали одне одному. Так вони дізнаються, як взаємні звинувачення заважають їхнім стосункам! Щоб пройти це випробування, їм доведеться об'єднатися і згадати про хороші сторони одне одного. Хто швидше всіх добереться до протилежного берега? А для кого буде важливіше відверто поговорити з партнером і зосередитися на хорошому замість взаємних претензій?

Дізнайся прямо зараз, яка пара залишить реаліті на цьому тижні, – дивись Екси 3 сезон 2 випуск на Новому каналі.

Екси 3 сезон 2 випуск – дивитися онлайн

Що тягне їхні стосунки на дно? Екси. Сезон 3. Випуск 2. Частина 3
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