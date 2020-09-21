Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 2 від 21.09.2021
21 вересня

Дівчата нагодували хлопців хробаками і собачим кормом. Екси. Сезон 3. Випуск 2. Частина 2

У проекті Екси 3 сезон 2 випуск дівчата розквитатися з хлопцями за всі образи! Помста – це особлива страва, яку подають холодною, тож на цьому тижні дівчата зможуть дати волю своїм кулінарним фантазіям.

Завдання дівчат в цьому випробуванні – приготувати страву зі своїх претензій. Спробувавши їжу, хлопці повинні зрозуміти, скільки болю, образ і розчарувань накопичилося у їхніх колишніх. Хто приготує своєму хлопцеві черв'яків, а хто подасть сухий собачий корм? Хто з хлопців відмовиться їсти? Дізнайся прямо зараз – дивись Екси 3 сезон 2 випуск.

Екси 3 сезон 2 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 2 випуск – дивитися онлайн частина 3

Дівчата нагодували хлопців хробаками і собачим кормом. Екси. Сезон 3. Випуск 2. Частина 2
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