У проекті Екси 3 сезон 2 випуск дівчата розквитатися з хлопцями за всі образи! Помста – це особлива страва, яку подають холодною, тож на цьому тижні дівчата зможуть дати волю своїм кулінарним фантазіям.

Завдання дівчат в цьому випробуванні – приготувати страву зі своїх претензій. Спробувавши їжу, хлопці повинні зрозуміти, скільки болю, образ і розчарувань накопичилося у їхніх колишніх. Хто приготує своєму хлопцеві черв'яків, а хто подасть сухий собачий корм? Хто з хлопців відмовиться їсти? Дізнайся прямо зараз – дивись Екси 3 сезон 2 випуск.

Екси 3 сезон 2 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 2 випуск – дивитися онлайн частина 3