Останнє випробування у 14 випуску Екси 3 сезон на Новому каналі змусить колишніх червоніти. Їхні рідні почують уривки зі сварок, які траплялися за час зйомок реаліті. При цьому голос учасників буде змінено, а родичам треба буде здогадатись, хто міг сказати настільки неприємні та образливі речі. Наскільки добре близькі знають колишніх? Дізнайся просто зараз! А учасники матимуть можливість подивитися на себе з боку та зрозуміти, наскільки погано вони часто говорять про своїх коханих.

Цього тижня не екси, а їхні близькі вирішуватимуть, які пари стануть біля терезів. Хто залишить проєкт, не дійшовши до фіналу? Дивись у реаліті Екси 3 сезон 14 випуск на Новому каналі.

Екси 3 сезон 14 випуск – дивитися онлайн