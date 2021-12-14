У другому випробуванні Екси 3 сезон 14 випуск учасники разом із рідними пройдуть 17 кілометрів під палючим сонцем! Переможе той, хто швидше дістанеться фінішу. Крім того у кожної пари та їхніх близьких буде візок, в який можна посадити тих, кому важко йти.

А щоб випробування було ще цікавішим, у візку лежатимуть записки з питаннями від рідних. Колишні зможуть дізнатися про щось нове одне про одного. Чи готовий Август одружитися з Анею відразу після закінчення проєкту? І чи проміняє Наташа Влада на більш заможного чоловіка, якщо зустріне такого на своєму шляху? Дізнайся відповіді у проєкті Екси 3 сезон 14 випуск на Новому каналі.

Екси 3 сезон 14 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 14 випуск – дивитись онлайн частину 3