Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 14 від 14.12.2021
14 грудня

Зустріч із сім’єю та провокації. Екси. Сезон 3. Випуск 14. Частина 1

Учасники проекту у 14 випуску Екси 3 сезон зустрінуться з рідними та близькими, яких вони так давно не бачили. Однак навіть ця зустріч перетвориться на випробування. Родичі приїхали до учасників, щоб перевірити, чи змінилося щось у їхніх стосунках за час участі у проєкті.

Родичі привезуть учасникам невеликі нагадування про минуле. Як відреагують колишні, коли почують про попередні стосунки своїх других половинок? Чи ревнуватиме Альона? І як поставиться Август до бабусі та дідуся Ані, які мріють про правнуків? Дивись у проекті Екси 3 сезон 14 випуск від 14.12.2021!

Екси 3 сезон 13 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 14 випуск – дивитись онлайн частину 2

Зустріч із сім’єю та провокації. Екси. Сезон 3. Випуск 14. Частина 1
Пройти 17 км та вижити. Екси. Сезон 3. Випуск 14. Частина 2
Колишні глянули на себе збоку. Екси. Сезон 3. Випуск 14. Частина 3
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