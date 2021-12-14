Учасники проекту у 14 випуску Екси 3 сезон зустрінуться з рідними та близькими, яких вони так давно не бачили. Однак навіть ця зустріч перетвориться на випробування. Родичі приїхали до учасників, щоб перевірити, чи змінилося щось у їхніх стосунках за час участі у проєкті.

Родичі привезуть учасникам невеликі нагадування про минуле. Як відреагують колишні, коли почують про попередні стосунки своїх других половинок? Чи ревнуватиме Альона? І як поставиться Август до бабусі та дідуся Ані, які мріють про правнуків? Дивись у проекті Екси 3 сезон 14 випуск від 14.12.2021!

Екси 3 сезон 13 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 14 випуск – дивитись онлайн частину 2