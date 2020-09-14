У реаліті Екси 3 сезон 1 випуск перша вечірка покаже, у кого з учасників пір’ячко на писку! Олександр Педан запросить усіх в будинок, де учасники побачать величезний плазмовий екран. Вони відразу зрозуміють, що зараз почнуться справжні веселощі.

Перед початком проєкту для колишніх влаштували невелику провокацію. До хлопців і дівчат нібито помилково підселили не тих сусідів, які насправді були акторами. Чи змогли екси утриматися, коли їх трохи напоїли і почали відкрито спокушати? І хто зізнається на детекторі брехні у своїх дивних сексуальних експериментах? Дізнайся просто зараз – дивись Екси 3 сезон 1 випуск.

Екси 3 сезон 1 випуск – дивитися онлайн