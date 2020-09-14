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Після виходу з в'язниці на одну пару чекає сюрприз від Олександра Педана. Ведучий запросив колишню одного з учасників, Ігоря. Саме через Анжеліку і закінчилися ті стосунки, які Ігор тепер хоче врятувати. Він продовжував спілкуватися з Анжелікою і навіть отримував від неї цікаві фотографії в особисті повідомлення. Невже одна з пар перетвориться на трійку?

Не обійдеться і без бійки! Що розсердить музиканта Єгора настільки, що він кинеться на кривдника з кулаками? Дізнайся прямо зараз – дивись Екси 3 сезон 1 випуск на Новому каналі.

Екси 3 сезон 1 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 1 випуск – дивитися онлайн частина 3