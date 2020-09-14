Дивись онлайн Екси 3 сезон 1 випуск на Новому каналі! Нові пари зважилися боротися за своє майбутнє разом, але для цього їм потрібно буде пройти безліч випробувань і навчитися боротися зі своїми страхами.

Під час першого випробування екси опиняться у в'язниці! У парі є одна людина, яка ініціювала участь в проєкті, і друга, яку запросили. Ініціатори висловлять своїм колишнім все, що вони думають про їхні стосунки. Що їх не влаштовувало і чому вони розлучилися?

Щоб вийти з в'язниці, колишнім доведеться виконати одне бажання того, хто їх покликав. Бажання можуть бути самими різними – видалити номери всіх жінок з телефонної книги, допомогти зібратися на вечірку або навіть написати пісню. Дивись в проекті Екси 3 сезон 1 випуск онлайн.

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Екси 3 сезон 1 випуск – дивитися онлайн частина 2