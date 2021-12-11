Екси Ілона та Єгор – про сімейне життя, сексуальні експерименти та ідеальне весілля. Краш-тест

На тринадцятому тижні реаліті «Екси» залишила пара Ілони та Єгора. Вони запам’яталися глядачам як найскандальніші та найепатажніші учасники реаліті. Після вильоту з проекту Ілона та Єгор стали героями спецпроекту Краш-тест із Ексами. Під час відвертого інтерв'ю з ведучою Наталею Єжовою вони розповіли, як живуть після закінчення реаліті та чи планують весілля і спільних дітей.

Екси Саша та Маша про нові стосунки, ідеальний секс і майбутніх дітей. Краш-тест

Юля Чигринець про весілля, майбутню дитину, інтимні тату та нову роботу. Предметка

Краш-тест із Ексами – спецпроект Нового каналу. До студії до ведучої та психологині Наталі Єжової прийде найяскравіші учасники гучного любовного реаліті. Вони відверто розкажуть про те, як проект Екси змінив їхнє життя, і чи вдалося їм розібратися у стосунках. Крім того, дадуть відповіді на провокаційні запитання, що турбують мільйони глядачів!

Нові випуски третього сезону реаліті «Екси» дивись у вівторок о 19:00 на Новому каналі!