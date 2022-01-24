Фруктовий рай і туристичний екстрим: топ фактів про Маврикій від Наталії Єжової

Ведуча реаліті Нового каналу «Екси» розповіла про свій відпочинок на острові та дала кілька важливих порад

Психологиня, сексологиня та ведуча реаліті «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова провела Новорічні та Різдвяні свята з сім’єю у теплих краях – на острові Маврикій. Відпочивали там майже місяць, тож зібрали безліч вражень та емоцій. Найцікавіші факти, які потрібно знати, плануючи подорож у цей край, Наталя описала детальніше.

«Я не могла дихати»: ведуча Нового каналу мало не потонула на Маврикії

Клімат – ідеальний, природа – неймовірна!

– На Маврикії максимально комфортно: не спекотно, не холодно, не сухо, немає підвищеної вологості, – ділиться Наталя в ексклюзивному матеріалі журналу «Теленеделя». – Здивувало, що пальми там ростуть поряд із хвойними деревами. Так цікаво! Все вкрито зеленню, і це дарує спокій. Ще на Маврикії дивовижні водоспади. Оскільки тут гірська місцевість, то раніше було десь п’ять вулканів. А зараз на їх місці розташовані озера або водоспади, які зачаровують своєю красою. Також там неймовірна кількість риб, і вони нібито ручні. Ставиш пальчики, і рибки спокійно підпливають і хвостиками б’ються об них. Океан – спокійний. Хвилі починаються на відстані приблизно 200-300 метрів від пляжу. Тому комфортно відпочивати та купатися.

Без екстриму – нікуди

– На Маврикії є всі види активного відпочинку, які лише існують, – каже ведуча. – Ми з сім’єю дуже любимо кайт-серфінг, серфінг, снорклінг. І все практикували у відпустці. А ще ходили по підвісному мосту над джунглями. Ця тоненька 20-сантиметрова дощечка довжиною 350 метрів мене «паралізувала». Було дуже страшно! Руки й ноги трусяться, міст хитається від вітру, під ногами – порожнеча. Неймовірні емоції! Зрештою всій нашій компанії з восьми людей вдалося пройти цей шлях. Навіть дітям. Напевно, мотивувала краса навколо.

Фруктовий рай

– На острові ми переважно куштували страви французької кухні. Оскільки Маврикій був колонією Франції, там зараз майже всі говорять французькою і готують відповідну їжу, – розповідає Єжова. – Та є й італійські ресторанчики. До речі, графік роботи дивує: хочуть – відкриті, а не хочуть – закриті. Треба ще потрапити (сміється). Наше серце підкорили фрукти. Вони тут по-особливому смачні! Ананаси, кокоси, папая, маракуя, банани, лічі – все, чого душа забажає.

Вдалий план: активності + релакс

– Ми не лише відпочивали на пляжі та займалися водними видами спорту. Ще й відкривали для себе цікаві місця! – ділиться Наталя. – Уперше в житті я була на сафарі. Ми зустріли там жирафа, мавпочок, зебр, які паслися собі поряд з туристами. Страуси навіть з нами контактували. Хоча, зізнаюся, вони швидше нападали на нас і хотіли покусати (сміється). Ще ми були в парку величезних черепах. Вони дуже ліниві, тільки лежать і їдять листя. Також відвідали великий індуїстський храм, де статуя Шиви сягає 36 метрів. Він знаходиться біля озера, що розлилось у кратері згаслого вулкану. В цей храм сходяться всі місцеві, аби поклонятися богам. А туристи мочать ніжки в озері та загадують бажання. Там неймовірна енергетика!

Реаліті «Екси» з Олександром Педаном та Наталею Єжовою дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу!