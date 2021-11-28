«Студенти працюють з енергією світла та вітру»: Олександр Педан побував у прогресивному промисловому виші Маріуполя

Ведучий Нового каналу покаже університет із сонячними батареями у своєму освітньому тревел-проекті вже навесні 2022 року

Ведучий Нового каналу Олександр Педан разом зі своєю 16-річною донькою Лерою продовжують зйомки соціального проекту «УніверCheck».. В освітньому тревелі для YouTube вони покажуть студентське життя у містах, найвідоміші виші, гуртожитки та всі цікаві можливості для молоді.

– Коли ми обирали міста для проекту, розуміли, що хочемо об’їздити всю Україну, не образити жоден регіон. Не могли заїхати в кожну область, але намагалися показати і північ, і схід, і захід, і південь, – каже Олександр Педан. – Я наполіг поїхати в Маріуполь. По-перше, це крайня точка України на південному сході. По-друге, місто знаходиться поруч із лінією розмежування. По-третє, попри всі моменти в минулому, воно відновлюється та дуже стрімко розквітає останніми роками.

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Один з мінусів поїздки – туди важко добиратися: літаком не перелетиш, а потягом з Києва їхати 14-17 годин. На щастя, він зручний, і дорога промайнула непомітно. Знімали у Приазовському державному технічному університеті. Він найбільший у регіоні.

– Якщо говорити про університет, то він, звісно, не новий. Але видно, що там постійно ведеться ремонт. Я думаю, цей виш випускає одні з найкращих кадрів у сфері металургії та енергетики, – ділиться Педан. – Цей навчальний заклад єдиний у нашому проекті, де ми покажемо суто промислові професії. Університет підтримують різні фонди та компанії, тож там є класні сучасні лабораторії. Можна попрацювати з енергією світла чи вітру, виміряти всі потрібні показники на сучасному обладнанні. Там навіть встановили сонячні батареї, завдяки яким трошки економлять.

Випускникам цього вишу легко знайти роботу, оскільки в Маріуполі багато заводів і підприємств, де потрібні спеціалісти таких професій. До речі, там навіть так звана дуальна система діє: деякі студенти два тижні навчаються, а два тижні працюють.

– Маріуполь – чисте та охайне місто. Там нові хороші дороги і плитка на тротуарах, відремонтовані будинки, багато освітлення ввечері та вночі. Класно, що є де погуляти, потусити, відпочити, – ділиться враженнями Лера Педан. – Мені як майбутній студентці там сподобалося. Хоча треба бути готовим до того, що специфічна промислова атмосфера міста одразу відчувається.

Перші випуски проекту можна буде побачити на YouTube-каналі Олександра Педана в березні 2022 року. Стежте за нашими новинами, щоб дізнатися ще більше подробиць про університети України.