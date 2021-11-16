Як зрозуміти, чи партнер готовий до серйозних стосунків? Чек-лист від психолога

Ведуча та психологиня проекту «Екси» Наталія Єжова розповіла, як переконатися в тому, що людина готова до зобов’язань у парі

Хочеш лише серйозних стосунків, але ніяк не можеш зрозуміти, чи готовий до цього твій партнер? Переймаєшся, варто говорити про це чи краще дивитися на вчинки? Відповімо так: важливо все! А ось що «все», знає гуру стосунків, яка допомогла не одній парі у проекті Нового каналу. Ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова склала чек-лист, який допоможе розібратися, чи готовий партнер до зобов’язань.

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Якщо він чи вона хоче будувати з вами серйозні стосунки, то буде:

Знайомити вас зі своїми друзями та родичами. Це означає, що він вас не соромиться, вводить у коло свого спілкування і хоче, щоб ви бачилися з людьми, які для нього значущі. Обговорювати плани на майбутнє. Ви будете обговорювати, як житимете, куди їздимете, скільки заведете дітей та ін. Щоб впустити людину у своє реальне життя, важливо будувати з нею спільні плани. Після кожної нової зустрічі планувати наступне проведення часу разом. Якщо це лише початок стосунків, він відразу пропонуватиме зустрітися, щойно ви розстаєтеся. Якщо це тривале знайомство, людина запропонує жити разом. Максимально відкритий та відвертий з вами. У серйозних стосунках важливо бути самим собою, ділитися потаємним і не боятися реакції людини. Коли партнер дедалі більше відкривається, це означає, що стосунки рухаються у правильному напрямку. Обговорювати фінансову складову стосунків. Важливо розуміти, якою буде фінансова модель у парі. Ви хочете мати спільний бюджет? Чи чоловіку важливо самому забезпечувати жінку, і вона може не працювати чи витрачати свої гроші на себе. Визначити всі ці моменти необхідно, щоб не було взаємних претензій.

Також психологиня радить не тиснути на партнера щодо шлюбу, сім’ї та народження дітей. В усіх своя готовність до таких зобов’язань. Більше про такі речі ви зможете дізнатися, коли обговорюватимете плани на майбутнє.

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