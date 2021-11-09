Як невпевненість у собі впливає на стосунки. Пояснює психолог

Ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова розповіла, до чого може призвести низька самооцінка

Весь час здається, що кохана людина може тебе покинути? Запитуєш себе, як тобі дістався такий чудовий екземпляр? Боїшся, що його чи її уведуть? Досить параноїти! У тобі говорить невпевненість у собі, з якою треба боротися вже зараз, інакше вона зруйнує твої стосунки.

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Особистий простір у стосунках, або як не «задушити» кохання? Поради психолога

Хочеш зрозуміти, як низька самооцінка впливає на твої стосунки? Тоді читай пояснення ведучої та психологині реаліті «Екси» Наталії Єжової.

Якщо партнер не впевнений у собі, він намагатиметься заслужити кохання – робити те, що не подобається, те, чого не хочеться, вдавати. Таке «заслуговування» кохання дуже виснажує, адже людина не може бути собою. Коли вона робить все, чого хоче його партнер, це ще більше принижує та знецінює його в очах коханого чи коханої. Навряд чи в такому союзі щось вийде. Людина з низькою самооцінкою тягне за собою другого партнера, вона буде принижувати його, щоб піднятися, зробити так, щоб партнер опустився до його рівня. У такій парі самооцінка двох людей перемішується, і це може призвести до зниження самооцінки у раніше впевненої у собі людини. Партнера з низькою самооцінкою дуже часто підозрюють у зраді. Людині не віриться, що хтось може хотіти бути з нею. Надалі це справді може призвести до зрад. Адже якщо сто разів говорити те саме, людина це й зробить. Людина з низькою самооцінкою може зрадити партнера, щоб довести, що вона не нікчемна. Через зраду вона думатиме, що карає партнера. У парі, де партнер має низьку самооцінку, може виникнути війна. Адже це призводить до «змагань» у стосунках.

Аби мати хороші стосунки, важливо розібратися зі своєю самооцінкою та бути впевненим у собі. Часом з цим краще звернутися до психолога.

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