Топ-3 серіали від Олександра Педана, які варто подивитися з підлітками

Ведучий Нового каналу порадив, що подивитись осінніми та зимовими вечорами в компанії майже дорослої дитини

Кажуть, що з підлітком важко знайти спільну мову та заняття. Насправді, варто дізнатися, що цікаво саме дитині, а не вам, і все піде як по маслу. Безпрограшний варіант дозвілля – перегляд фільмів та серіалів. Зірковий татусь, обличчя Нового каналу, ведучий реаліті «Екси» та Improv Live Show Олександр Педан поділився, що дивиться з 16-річною донькою Лерою.

– Перегляд серіалів – класна можливість провести час разом із дитиною-підлітком, – каже зірка Нового каналу. – Плюс, осінь та зима – найкращі сезони для фільмів та смаколиків. Зберігайте мій топ-3 для гарного настрою та позитивного проведення дозвілля.

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«Друзі»

– Ще з підліткового віку обожнюю серіал «Друзі», який не втратив своєї актуальності й зараз. Більше того, Лера його теж любить дивитися, – ділиться Педан. – Наприклад, коли немає настрою, наша традиція – зранку, під час сніданку фоново вмикати «Друзів». Хороший день гарантовано. І ще одна маленька порада – серіал можна дивитися англійською та підтягувати свою граматику. Там дуже зрозуміла лексика.

«Хід королеви»

– Дуже корисний для того, щоб підліток зрозумів: окрім навчання треба мати хобі, яке потім може допомогти знайти себе в житті, – пояснює Олександр. – Плюс, він короткий, красиво знятий, повчальний і реально дуже популярний. Цікаво буде і дітям, і вам.

«Сексуальна освіта»

– А от його краще дивитися окремо, але і батькам, і підліткам, – зазначає зірковий татусь. – Одразу кажу: підліткам варто показати лише перший сезон, наступні – доволі відверті. Цей серіал розкаже дітям про секс усе те, що ви, можливо, не наважуєтеся пояснити. Плюс, таким чином батьки будуть у тренді, оскільки серіал дуже популярний. Точно скажу: ваші діти зацінять!

Реаліті «Екси», де Олександр Педан є ведучим, дивіться щовівторка о 19:00 на Новому каналі!