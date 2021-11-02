Особистий простір у стосунках, або як не «задушити» кохання? Поради психолога

Ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова розповіла, як гармонійно співіснувати зі своїм партнером

Скільки разів вашому партнеру хотілося побути на самоті, але ви приходили до неї чи до нього й починали заважати, як мала дитина? Якщо це трапляється регулярно, значить, ви не особливо розумієте особисті межі свого коханого чи коханої.

– У сучасному суспільстві поширений такий міф, що люди – це половинки одного серця, єдиного цілого. І виходячи з цього пари мають робити все разом і знаходитися поряд одне з одним до кінця своїх днів. Але це не так, адже кожному потрібен особистий простір. Люди не можуть бути одним цілим, – розповіла психологиня проекту «Екси» Наталія Єжова.

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Як же не «задушити» свого партнера коханням і визначити той самий особистий простір? Ведуча та психологиня реаліті «Екси» Наталія Єжова дала п’ять дієвих порад.

Важливо зрозуміти свої межі. Скільки часу вам хочеться перебувати окремо від свого партнера? Це нормально, якщо людина їде на два дні до батьків, зачиняється в кабінеті або просить зробити медитацію, попередньо домовившись зі своїми рідними та близькими. Напишіть список того, що ви робите разом із партнером. Наприклад, ви разом гуляєте, подорожуєте, ходите в магазин тощо. Це потрібно, щоб партнер усвідомив, скільки реально часу ви проводите разом, і наскільки це зручно для вас. Складіть список того, чим ви займаєтеся окремо від партнера. Наприклад, йдете на шопінг із подружкою, приймаєте ванну, їдете до мами, забираєте дітей зі школи. Це важливо зробити, щоб визначити, де ви відновлюєтеся, набираєтеся сил. Зрозумійте, що не потрібно відчувати провину, коли ви окремо від партера. Це дуже важливо, щоб встигнути перезавантажитись і повернутися у стосунки з новими силами. Будьте різними. Стосунки будуються не лише на тому, що спільного у двох людей, а й на тому, що їх відрізняє. Якщо в людей все однаково, їм стає нецікаво одне з одним – однойменні заряди відштовхуються. Завжди потрібно намагатися розповісти своєму партнеру щось нове. Важливо проговорити рамки особистого простору. Адже ігнорування партнера – це не особистий простір. Тут дуже тонка грань, яку треба бачити й розуміти. Важливо визначити, скільки часу та коли вам це потрібно.

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