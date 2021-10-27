Хто залишив шоу Екси 3 сезон в 7 випуску від 26.10.2021 | Новий канал

Але прийшли інші! В реаліті Нового каналу показали другу пару учасників-джокерів

Сьомий випуск реаліті про стосунки та правила життя «Екси» (Новий канал) був присвячений страху фінансової невідповідності.

– Хто скільки заробляє чи має заробляти? Як правильно розподілити сімейний бюджет у парі? Чи нормально, коли заробляє лише один з партнерів? Ці та ще багато інших питань потрібно було розібрати цього тижня, – розповідає ведуча Наталя Єжова. – У наших учасників дуже різні погляди на цю тему. Хтось переконаний, що має працювати лише чоловік, а дівчина – сидіти вдома. Для когось фінанси – миттєве задоволення, яке може бути, а може й ні, оскільки учасники не мають постійного доходу. Нашим завданням було зробити так, щоб кожна пара по закінченню тижня почувалася впевненою та обізнаною.

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Одразу на першому випробуванні на учасників чекав сюрприз – нова пара. Так, одними джокерами-ексами у третьому сезоні не обійшлося. Влад і Наташа «зайшли» саме цього тижня не просто так.

– Найбільші наші сварки ставалися якраз через гроші. Десь у 2017 році Наталя почала говорити мені про роботу. Я працював, але своїм способом. Мутив гроші, як то кажуть, – ділиться хлопець.

– Звісно, легше «намутити», аніж прокидатись о сьомій ранку на роботу, – розповідає дівчина. – Я тривалий час пропрацювала перукарем і могла по два місяці не мати вихідних. І взагалі, фінансові питання – моя відповідальність у нашій парі. Тепер хочу перекласти це на нього, але не знаю, яким чином це зробити.

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За результатами тижня, проект залишили Віка та Костя. Нехай за короткий, але все ж суттєвий проміжок часу вони не показали жодних змін. Та все ж змогли зберегти стосунки після реаліті.

На цьому сюрпризи сьомого тижня не закінчилися. У проект повернулася скандальна пара, яка залишила його першою, Антон та Аліса. Наступний епізод буде присвячений агресії у стосунках. А ця емоція є найбільш актуальною проблемою пари. Чи зможуть вони вплинути на цю сферу їхніх стосунків та продовжити участь у проекті?

Дивіться реаліті «Екси» щовівторка о 19:00 на Новому каналі!