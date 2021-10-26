Як планувати сімейний бюджет? Поради психолога

Ведуча і психологиня проекту «Екси» Наталя Єжова поділилася правилами фінансової грамотності

Кажуть, що гроші завжди псували і будуть псувати людей. І любовних стосунків це теж стосується. Хтось хоче щось купити, а інший не схвалює, хтось не вміє розподіляти гроші, а у когось ніяк не виходить відкладати. Це важливі моменти, які парі потрібно обговорити при формуванні сімейного бюджету. Тому ведуча і психолог проекту «Екси» Наталя Єжова поділилася ТОП-5 правил фінансової грамотності у веденні сімейного бюджету.

У кожного мають бути свої гроші. Це для того, щоб обидва партнери могли розпоряджатися грошима так, як вважають за потрібне, бути незалежними і дорослими. Рахувати свої доходи й витрати. Важливо усвідомлено обходитися з грошима. Фінансовий звіт можна вести у спеціальних додатках. Аналізуйте, контролюйте й регулюйте свої витрати. Відкладати 10% і більше від прибутку. Це буде ваша «подушка безпеки», яка в подальшому може принести пасивний дохід сім’ї. Віддати борги та закрити кредити. Якщо ми беремо більше, ніж можемо отримати, то закриваємо цим свій фінансовий потік. Не позичати грошей більше, ніж можете подарувати. Ви маєте розуміти, що гроші можуть не повернутися. Адже коли ви позичаєте гроші і потім їх дуже чекаєте, то лише витрачаєте свою енергію, сваритеся з сім’єю, з тим, кому позичили, і пропускаєте гроші, які могли б прийти у вашу сім’ю.

– Також важливо, щоб пара мала фінансову мету. Це може бути будинок, квартира, машина чи подорож. Вона буде підтримувати сім’ю як систему, –підкреслила психологиня.

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