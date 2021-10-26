Як планувати сімейний бюджет? Поради психолога
Ведуча і психологиня проекту «Екси» Наталя Єжова поділилася правилами фінансової грамотності
Кажуть, що гроші завжди псували і будуть псувати людей. І любовних стосунків це теж стосується. Хтось хоче щось купити, а інший не схвалює, хтось не вміє розподіляти гроші, а у когось ніяк не виходить відкладати. Це важливі моменти, які парі потрібно обговорити при формуванні сімейного бюджету. Тому ведуча і психолог проекту «Екси» Наталя Єжова поділилася ТОП-5 правил фінансової грамотності у веденні сімейного бюджету.
- У кожного мають бути свої гроші. Це для того, щоб обидва партнери могли розпоряджатися грошима так, як вважають за потрібне, бути незалежними і дорослими.
- Рахувати свої доходи й витрати. Важливо усвідомлено обходитися з грошима. Фінансовий звіт можна вести у спеціальних додатках. Аналізуйте, контролюйте й регулюйте свої витрати.
- Відкладати 10% і більше від прибутку. Це буде ваша «подушка безпеки», яка в подальшому може принести пасивний дохід сім’ї.
- Віддати борги та закрити кредити. Якщо ми беремо більше, ніж можемо отримати, то закриваємо цим свій фінансовий потік.
- Не позичати грошей більше, ніж можете подарувати. Ви маєте розуміти, що гроші можуть не повернутися. Адже коли ви позичаєте гроші і потім їх дуже чекаєте, то лише витрачаєте свою енергію, сваритеся з сім’єю, з тим, кому позичили, і пропускаєте гроші, які могли б прийти у вашу сім’ю.
– Також важливо, щоб пара мала фінансову мету. Це може бути будинок, квартира, машина чи подорож. Вона буде підтримувати сім’ю як систему, –підкреслила психологиня.
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