Зняття презерватива нишком, або стелсінг – як уберегтися? Відповідає психолог

Ведуча і психологиня проекту «Екси» Наталя Єжова розповіла про вид порушення кордонів у сексі

Чи був колись у вас незахищений секс без презерватива? Якщо за взаємною згодою, тоді все гаразд. Але раптом таке траплялося лише з ініціативи партнера й без попередження, це вже стелсінг.

Cтелсінг (англ. Stealthing) – це зняття презерватива або його навмисне пошкодження під час сексу без відома партнера. Наприклад, у Каліфорнії, США, стелсінг вже визнаний цивільним правопорушенням. Фактично, потерпілий або потерпіла можуть позиватися до суду і просити про відшкодування та відновлення порушених прав.

Як же вберегтися від стелсінга? Саме таке запитання ми й поставили ведучій і психологині реаліті «Екси» Наталії Єжовій.

– Хочу сказати, що стелсінг – це теж насильство. Коли партнер без згоди іншого партнера знімає презерватив, це піддає ризику небажаної вагітності і захворювань. Тому потрібно контролювати ситуацію. Важливо на власні очі бачити, що партнер надів презерватив. Через деякий час потрібно, особливо під час зміни поз або коли партнер виходить з вас, перевіряти наявність презерватива. Після медичного обстеження можна використовувати жіночий презерватив, щоб самій контролювати важливу деталь в інтимі, також мати для підстраховки гінеколога, який дасть спеціальну таблетку після незахищеного сексу. Але найважливіше – проговорити все детально зі своїм сексуальним партнером. Вам потрібно роз’яснити, що ви користуєтеся презервативом, і знімати його під час сексу не можна. Тому що в декого ставлення до користування презервативом – це надів, а потім зняв або навпаки. Є ще один дієвий метод, щоправда, він трохи кумедний – надягати презерватив з пухирцями або рельєфом, щоб відчувати різницю, – розповіла Наталя Єжова.

Та найголовніший пункт – вибрати партнера, якому ви будете довіряти. Як говорить психологиня, перевірити, чи варто довіряти партнеру, можна навіть у дрібницях. Стежте за його поведінкою до сексу – чи порушує він якісь ваші кордони. Наприклад, лізе в тарілку чи бере речі без дозволу. Це вже дзвіночок, що такі ж порушення можуть статися і в ліжку.

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