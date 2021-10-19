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«Я закрив гештальт»: хто пішов, а хто прийшов на проект «Екси»

Хто залишив шоу Екси 3 сезон в 6 випуску від 19.10.2021 | Новий канал

У новому епізоді реаліті Нового каналу кількість учасників не змінилась, оскільки до них приєдналася пара-джокер

Шостий епізод реаліті про стосунки і правила життя «Екси» був присвячений довірі в парах. Учасники провокували одне одного, потім рятували одне одному життя, разом боролися з фобіями та всіляко намагалися показати, що партнеру можна довіряти.

– Довіра – це, в принципі, те, що тримає стосунки в купі. Цей тиждень ми присвятили страху бути обманутим партнером, – оголосив ведучий реаліті Олександр Педан.

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Хто залишив шоу Екси 3 сезон в 6 випуску від 19.10.2021 | Новий канал

Фішкою випуску стала пара-джокер! Так, це одна з новинок сезону.

– Прийшли на проект, аби врятувати наш шлюб. Зараз ми сім’я лише в паспорті, – поділилася нова учасниця Віка. – Живемо більшість часу окремо. Костя (екс дівчини – прим. ред.) працює далекобійником і проводить багато часу в Чехії, а я сиджу в Чернігові. Останній рік стосунки просто жахливі. А за два тижні до проекту я взагалі подала на розлучення.

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Хто залишив шоу Екси 3 сезон в 6 випуску від 19.10.2021 | Новий канал

За результатами тижня, до номінації потрапили дві пари: Еліс і Ігор та Саша і Маша. Олександр Педан проголосував проти першої. Аргументував це тим, що хлопець має, нарешті, почати брати відповідальність за себе, свої дії і слова. Наталії Єжовій вибір дався нелегко.

– Голосую проти Саші та Маші, оскільки вважаю, що вони абсолютно різні люди, чужі одне одному, – підсумувала психологиня.

На фінальному слові екси зізналися, що мають теплі почуття. Вони однозначно повинні бути в житті одне одного, але не як пара. Маша запропонувала підтримувати дружній зв’язок. І Саша, хоч як би складно було це прийняти, погодився. Стало зрозуміло, що їхні стосунки закінчилися на проекті «Екси».

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Хто залишив шоу Екси 3 сезон в 6 випуску від 19.10.2021 | Новий канал

Зараз Саша Олос та Маша Гордєєва живуть окремо, але дружать, як і обіцяли. Він – у Полтаві, продовжуючи власний бізнес, а вона – в Києві, працюючи у сфері SMM-менеджменту.

– Поки що в житті все добре. Настільки, що не хочеться розповідати, бо подумають, що я хвалюся, – жартує Саша. – Зізнаюся, коли йшов на проект, то думав, що нічого не зміниться. Тепер можу впевнено сказати, що нарешті закрив гештальт. І дуже вдячний «Ексам» за це.

Деталі особистого життя після проекту все ж вдалося випитати як у Саші, так і в Маші. Їх зможете дізнатись у проекті «Краш-тест з ексами», який буде виходити на YouTube Нового каналу. Випуск із цією парою дивіться вже 29 жовтня. Не пропустіть!

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