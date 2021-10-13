Хто залишив шоу Екси 3 сезон в 5 випуску від 12.10.2021 | Новий канал

На проекті Нового каналу проти однієї пари вперше проголосували усі учасники і ведучі

П’ятий випуск реаліті «Екси», яке показує Новий канал, був найвідвертішим та найспекотнішим.

– Секс та страхи довкола нього – тема нового тижня проекту, – каже ведучий Олександр Педан. – Інтим – невід’ємна та важлива складова будь-яких стосунків. Питання інтимного характеру були в усіх учасників. У когось вони стояли гостріше, у когось – менш критично. Ми дізнались, які у кожного є претензії сексуального характеру. Визначили домінантів у парах та влаштували відповідне випробування. І родзинка випуску – еротична фотосесія учасників.

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За результатами тижня, до номінації потрапили Аня і Август та Маша і Денис. Обидві пари показали сумнівний результат: одне випробування провалене повністю, нервові зриви, сльози. Шляхом голосування пар та ведучих проект залишили Маша та Денис. І було це одноголосно!

– Маша з початку реаліті постійно вимагала від Дениса те, що їй потрібно. Просто абсолютно різними способами, – підсумовує ведуча Наталя Єжова. – Спершу була, як керівник, потім – як дитина. Протягом п’яти тижнів я не помітила у цій парі жодних тенденцій до змін. Олександр Педан теж зізнався, що відчував, наче проживає «день бабака».

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Наразі пара разом. Ексклюзивно Новому каналу учасниця зізналася, що перший час після проекту все було спокійно і гладенько. Та не довго…

– На другий день після вильоту я підписала всі папери про закриття бізнесу, де ми з Денисом були пов’язані, – ділиться Маша. – Працювати разом – це помилка, яку ми більше не повторимо. Далі були на фрилансі, окремо одне від одного. Перший місяць жили комфортно, а зараз все знову погано. Напевно, навіть гірше, ніж до проекту. Ми розходимося фактично щотижня, зі скандалами та криками. Наче миримось, стає добре, але потім все повторюється. Живемо разом у моїй квартирі на Подолі, як і жили. Плануємо переїжджати в Таїланд на постійне місце проживання. Сподіваємося, що може спрацювати теорія: «там у нас все почалося, тож там і вирішаться нинішні проблеми». Можливо, та атмосфера, та країна впливає на нас по-особливому.

Повний п’ятий пікантний випуск реаліті «Екси» дивіться на сайті Нового каналу! А свіжі епізоди вмикайте щовівторка о 19:00 в ефірі телеканалу.