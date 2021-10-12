Секс утрьох, іграшки та еротика: топ-5 запитань сексологу про інтим у шлюбі

Ведуча реаліті «Екси» на Новому каналі Наталія Єжова відповіла на найпоширеніші пікантні запитання від сімейних пар

Багато хто не сприймає походи до психолога чи сексолога. Незважаючи на це, запитання нікуди не зникають, а інтерес до пікантних тем зростає. Психологиня, сексологиня та ведуча реаліті «Екси», яке щовівторка показує Новий канал, Наталя Єжова відповіла на п’ять найпоширеніших запитань про секс від сімейних пар. Соромитеся поставити їх особисто? Ловіть поради від експертки тут!

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Що робити, якщо партнер (ка) наполягає на сексі втрьох?

– Норма сексуальних стосунків – коли обидва хочуть цього експерименту, – каже Наталя. – Якщо партнер (ка) хоче сексу втрьох, важливо дотримуватися правил. Перше – згода обох партнерів. Потрібна справжня внутрішня готовність, а не позитивна відповідь через страх, що вас кинуть. Друге – табу на секс із друзями, родичами та знайомими. Третє – це має бути одноразова зустріч. Раз побачили цю людину – і більше ніколи з нею не зустрічаєтесь. Тоді у ваших стосунках не виникнуть ревнощі, недовіра та негативні емоції.

Як підбити партнера на експерименти в ліжку?

– Головне правило – статева конституція, – зазначає Єжова. – Тут ми визначаємо, скільки разів на тиждень партнеру потрібно займатися сексом, і як він хоче ним займатися – ніжно чи грубо. Якщо ваші критерії збігаються, то це вже заявка на успіх.

Секс-іграшки для партнерів – «за» і «проти».

– «За» – різноманітність і нові емоції. «Проти» – ревнощі та звикання, – перераховує сексологиня. – Партнер може приревнував до іграшки й подумати, що це заміна йому. Також ви можете звикнути отримувати оргазм лише з іграшками.

Сумісний перегляд еротики чи порно перед сексом – «за» і «проти».

– «За» – нові ідеї та збудження. «Проти» – суперництво з героєм протилежної статі й ревнощі до нього, – розповідає фахівчиня. – І сам сценарій порно може не сподобатися одному з партнерів – хтось буде збуджуватися, а хтось – ні.

Як повернути яскравий секс після народження дитини?

– Найважливіше – знаходити час для побачень наодинці, – каже Наталя. – Зв’язок мати-дитина дуже сильний, але важливо не забувати про чоловіка, бо він теж «хоче цицю». Часто чоловіки приходять на консультацію і кажуть, що дружина їх кинула і не звертає на них уваги. Тож неодмінно просіть няню чи бабусю посидіти з дитиною і влаштовуйте романтику вдвох.

П’ятий випуск реаліті «Екси» дивіться вже сьогодні, 12 жовтня, на Новому каналі! Він буде присвячений проблемі інтимного характеру в парах, тому супергарячий та відвертий епізод чекайте о 23:00!