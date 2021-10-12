Чому чоловік не хоче сексу? ТОП-5 причин від психолога

Психологиня і ведуча реаліті «Екси» розповіла, чому партнер відмовляється від інтиму

Хочеться сексу, а хлопець каже, що втомився? Або все ось-ось мало статися, а в коханого сталася осічка? Не переймайся, справа не в тобі. Це трапляється з кожним чоловіком. Здається, така заїжджена фраза, але вона правдива. Як стверджує психологиня і ведуча реаліті «Екси» Наталя Єжова, немає жодної людини, яка готова вступати в сексуальний контакт у будь-який час. Насправді, існує безліч причин, за якими твій партнер не хоче сексу. Психологиня реаліті «Екси» Наталя Єжова виділила ТОП-5 основних причин, чому твій чоловік відмовляється від інтиму.

Йому не потрібно багато. Тут слід шукати причину в статевій конституції. Вона буває слабка, середня і сильна. Потрібно визначити статеву конституцію партнера і зрозуміти, скільки він взагалі може давати сексу – на тиждень, на місяць. Для когось і одного разу на тиждень може бути достатньо. В такому випадку можна додати замінники у вигляді кунілінгусу чи мастурбації. Еректильна дисфункція. Багато чоловіків, які страждають на це, не можуть відкрито говорити про свою проблему. Вони соромляться, страждають, ховаються. І на тлі еректильної дисфункції виникає синдром «тривожного очікування сексуальної невдачі». У такому випадку чоловік розуміє, що він хоче сексу і партнерку, але боїться, що в нього знову не буде ерекції. Зазвичай це трапляється, коли партнерка дуже сильно тисне. Стрес. Коли в чоловіка дуже багато справ, напружена робота і багато всього в голові, сексуальна енергія спрямовується на роботу. В такому разі не вистачає часу та можливості розслабитися. Недосипання. Якщо людина спить 4-5 годин на день, організм не може повноцінно функціонувати. Всі його ресурси спрямовані лише на виживання. Тому рекомендуємо завести трекер сну і спати 7-8 годин щоночі. Жирна їжа. Організм може бути зайнятий тим, що перетравлює їжу, і не здатний відволікатися на інші потреби.

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