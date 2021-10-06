Хто залишив шоу Екси 3 сезон в 4 випуску від 05.10.2021 | Новий канал

У четвертому епізоді реаліті Нового каналу вилетіла ще одна пара

Нереалізовані сподівання та очікування – тема четвертого епізоду реаліті Нового каналу «Екси». Учасники ділилися власними бажаннями та проханнями одне до одного та проходили випробування, аби знайти спільні точки дотику та компроміси.

– Перше завдання ми підготували для дівчат. Воно, звісно, було «з підковиркою», – розповідає Олександр Педан. – Влаштували учасницям сюрприз на галявині біля будинку, а потім попросили обрати найвдаліший лук і навести марафет. Дівчата сподівалися на побачення, а потрапили на ферму в багнюку. Там ділилися секретами та очікуваннями.

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Найкраще з першим завданням впоралися Ілля та Альона. Що не скажеш про друге випробування на скеледромі, яке проходив Ілля. Хлопцю з його очікуваннями, кожне з яких прирівняли до 3-кілограмового мішечка, потрібно було вилізти на вершину стіни.

– Ілля зі своїми вимогами не зміг долізти й до середини шляху, – каже зі сльозами на очах Альона. – А я від нього майже нічого не вимагаю і не чекаю, бо приймаю таким, який він є. Просто хочу довіряти своєму чоловіку, а не перевіряти його повідомлення. Не збираюся відмовляти його від сексу втрьох чи щось на кшталт цього, а хочу, щоб у нього самого зникло це бажання. Багато з того, чого він хоче, для мене – табу. До нього це не доходить.

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За результатами тижня, саме ця пара залишила проект. Користувачі у соцмережах, до речі, закидають, що вони взагалі прийшли на «Екси» заради піару. На жаль, у цьому жоден з них так і не зізнався…

– По суті, Ілля та Альона прийшли на проект з найбільшою проблемою. З тим, що Ілля приховує під модним красивим словом «полігамність», – каже ведучий реаліті. – Будувати стосунки винятково на пробаченнях Альони – це нечесно. Тому і я, і Наталя проголосували проти цієї пари.

Четвертий випуск реаліті «Екси» дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу! А свіжі епізоди вмикайте щовівторка в ефірі телеканалу. Зазначимо, що п’ятий випуск проекту, 12 жовтня, вийде не о 19:00, а о 23:00, оскільки обіцяє бути суперспекотним!