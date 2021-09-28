Хто залишив шоу Екси 3 сезон в 3 випуску від 28.09.2021 | Новий канал

У третьому випуску пара сама захотіла піти з проекту Нового каналу. Чи дозволили їм ведучі?

Реаліті про стосунки і правила життя «Екси» (Новий канал) набирає обертів. Випробування стають дедалі складнішими, проблеми серйознішими, а моменти суперечок критичнішими.

– Третій епізод мав кодову назву «побудь у моїй шкурі», – розповідає ведуча Наталя Єжова. – На випробуваннях дівчата виконували завдання, які більше притаманні хлопцям, і навпаки. Останнє випробування було спільним. Воно об’єднало пари в одне ціле у прямому сенсі слова. Так чи інакше проявили себе всі: хтось слабше, хтось сильніше. Дехто сприйняв завдання, наче Олімпійські ігри, та мчав до перемоги, а дехто справді намагався знайти користь.

«Вона його боїться!»: Олександр Педан зі скандалом попрощався з ексами

Третє випробування закінчилося скандалом для Еліс та Ігоря. Пара вщент розсварилася та навіть замислилася над тим, щоб залишити проект. Але ведучі бачили в них прогрес і зміни, а найголовніше – потенціал, тож не могли їх відпустити. Еліс та Ігор порозумілися на церемонії вигону й залишились у проекті.

– У зоні ризику опинилися Вадим і Віолетта та Маша і Денис, – каже Олександр Педан. – Шляхом спільного голосування визначили, що шлях на проекті закінчується для перших. Вони як не вміли щось робити разом, комунікувати, домовлятися, піклуватися, так і не вміють. Як намагалися командувати одне одним, жалітися, так і продовжують це робити.

Риб’ячі голови, бичачі яйця та живі личинки: екси помстились одне одному їжею

Вадима та Віолетту ошелешило рішення ведучих та учасників.

– Я вдячна за три тижні, які ми провели на проекті, – ділиться дівчина. – Не вважаю, що вони минули марно. Знаєте, нас ніби тільки «розштурхали», «розколупали» і випустили. Трохи жорстоко. Мені здавалося, що ще дуже рано йти… Та все одно колишньою людиною точно не вийдеш з проекту. Реаліті «Екси» змінює.

Повний випуск реаліті «Екси» дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу. Свіжі епізоди вмикайте щовівторка о 19:00 в ефірі телеканалу.