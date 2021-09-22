Ведучий реаліті «Екси» і суддя шоу «Хто зверху?» (Новий канал) поділився рецептом страви з азійським корінням

Батьківщиною мантів вважається Китай, але національною стравою їх вважають і азербайджанці, і узбеки, і казахи, і корейці, і багато інших. Готують манти і в Україні, хоч і не так часто, як вареники чи пельмені. Якщо хочете поекспериментувати на кухні, пропонуємо довіритися перевіреному рецепту мами ведучого реаліті «Екси» (Новий канал) Олександра Педана Валентини.

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Інгредієнти:

фарш (жирна свинина, можна додати трохи яловичини) – 500 г;

цибуля – 500 г;

борошно – 3 склянки;

вода – 1 склянка;

яйце – 1 шт.;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Просійте борошно і змішайте його з половиною чайної ложки солі, додайте яйце. Влийте склянку води й замісіть тісто. За консистенцією воно має бути таким, як тісто на вареники – досить щільним, але еластичним. Очистіть цибулю і пропустіть її через м’ясорубку разом з фаршем. Посоліть, поперчіть м’ясо з цибулею. Розкачайте з тіста ковбаску й поділіть її на однакові шматочки. Потім розкачайте їх у тонкі кружечки. На середину кружалець тіста викладіть фарш. Защипніть краї: спочатку з’єднайте протилежні сторони, потім з решти країв зробіть «вушка» і також з’єднайте їх з боків. Найкраще варити манти в мантоварці – це спеціальна пароварка в кілька ярусів для приготування мантів. Вона ставиться на киплячу каструлю, таким чином манти готуються на пару. Для цього вистачить 30-40 хвилин.

– Манти їдять руками, жодних виделок! Спершу їх треба надкусити, щоб звідти витік сік. Потім залити всередину сметану й випити весь сік, що залишився, – зазначив ведучий Нового каналу Олександр Педан. – Смачного!

Дивіться реаліті «Екси» з Олександром Педаном щовівторка о 19:00 на Новому каналі!