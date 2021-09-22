Хто залишив шоу Екси 3 сезон в 2 випуску від 21.09.2021 | Новий канал

У другому випуску з проекту Нового каналу пішли аж дві пари

«Ви не чекали? А ми прийшли!» – приблизно так можна описати старт другого епізоду третього сезону реаліті «Екси», що показує Новий канал. До дев’яти пар, які зайшли на проект у першому епізоді, приєдналася десята. Про Вікторію Пустовітову та Олександра Кудлая вся країна дізналася півроку тому. Тоді їхні імена звучали у всіх новинах, адже, щоб зберегти свої стосунки та розібратися з проблемами, хлопець і дівчина прикувалися одне до одного ланцюгом.

– Він дуже сильний педант. Інколи доходить до божевілля, – каже Віка. – Наприклад, чистить від катишків шкарпетки, а мене засуджує, що я цього не роблю. Йому все в мені не так: фарбуюся не так, одягаюся не так, говорю не так. Вважаю Сашу аб’юзером. В одній зі сварок хотіла піти, а він сказав, що прикуємося одне до одного, щоб я фізично не могла нікуди зникнути. Думала, що таким чином вдасться налагодити стосунки, але цього не відбувалося. Щодня ставало дедалі гірше. Ініціатором приходу на проект «Екси» був Саша, але стосунків з ним я вже не хочу.

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Прийом «новеньких» був не надто теплим. Для когось вони впали в немилість, тому що зайшли в проект пізніше за інших. З кимось просто не зійшлись характерами і поглядами на життя. А Єгор роздратувався настільки, що під час посиденьок у будинку вступив у конфлікт із Сашею. Хлопці почали сперечатись, а потім взагалі побилися.

– Він кинув пакет із соком у мою дівчину Ілону. Звісно, я заступився за неї. В той момент не думав і нічого не розумів, а діяв, – каже учасник Єгор Реммер.

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Пригоди закованих закінчилися раніше, ніж усі очікували — на напружених випробуваннях тижня вони не показали внутрішнього бажання до змін. Більше того, самі виявили бажання залишити проект. Так Олександр Педан і попрощався з Вікою та Сашею.

– Вони сказали, що вже розібралися зі всіма своїми проблемами. А я не вірю, що стосунки можна виправити за один-два дні, – каже ведучий реаліті. – Коли ми зустрілись уперше, Віка зізналася мені, що більше не хоче бути закутою з Сашею, і вона його боїться. Не минув і тиждень, як вона вже заперечує це. Ви вірите, що все може так швидко змінитися? Нехай самі вирішують, що робити з тими стосунками. Але точно не на проекті «Екси». До побачення! А, ні. Хай щастить!

Те, що пара залишила проект, не завадило провести церемонію вигону. Не стали на заваді й пронизливий холодний вітер і дощ. До номінації потрапили дві пари: Маша і Саша та Антон і Аліса. За результатами голосування пар та ведучих, з проекту пішли Антон та Аліса.

– Мені образливо, – зі сльозами зізнається Аліса. – Я вірила в те, що ми дійдемо далі та зможемо покращити наші стосунки, аби зберегти сім’ю.

Повний випуск реаліті «Екси» дивіться на сайті та YouTube Нового каналу. Нові епізоди вмикайте щовівторка о 19:00 в ефірі телеканалу!