Біль, сльози, образи, гнів… Хлопці відчули на смак претензії дівчат

Щойно екси оговталися від першої вечірки, де, окрім знайомства, одразу були бійка, втрата свідомості, зрада і сльози, як на них чекали наступні випробування. За концепцією сезону, кожного тижня учасники боролись з однією проблемою чи одним страхом у стосунках. Другий епізод третього сезону реаліті «Екси» (Новий канал) був присвячений претензіям.

– Перше випробування тижня змусило дівчат «проковтнути» претензії хлопців. Як завжди, не обійшлось без істерик, – розповідає ведуча Наталя Єжова. – Тож, коли дівчатам дали «зелене світло» у висловленні своїх образ, то зупинити їх було неможливо. Ми запропонували їм подати хлопцям свої претензії у вигляді страви. Інгредієнти – на будь-який смак: сирі курячі яйця, перець чилі, кінза, риб’ячі голови, бичачі яйця, шлуночки, молоки оселедця, курячі лапки, корм для собак, свинячі вуха та язик, мізки та живі личинки. У дівчат була плита та весь необхідний посуд, але через обмеження у часі дехто з них вирішив не заморочуватись і подав страву сирою.

«Хлопці, припиніть!» – Олександр Педан став свідком жахливої бійки ексів

Салат «Цезар», паста «Карбонара», піца «Гавайська» десерт «Тірамісу» – до таких назв ви звикли? А як щодо «образа», «гнів», «помста»… У меню реаліті «Екси» інших назв того дня не було.

– Бридота, яку я приготувала, – уособлення того, що відбувалося в мене всередині, – розповідає учасниця Віолетта Пилипенко. – Весь біль і вся гниль, які я носила, опинилися в одній чашці. Я поклала курячі лапки, бо Вадим часто казав мені, що я не в формі, товста, тож почувалася куркою. Також у тій страві – живі личинки. Це ті імена, якими він мене називає: «тарган», «собака сутула», «бомжиха степова». А перець чилі – це його ставлення до мене. Як до овоча… Мені не вистачає ніжності, любові, приємних слів підтримки та похвали.

Якщо вас почало «вивертати» від однієї думки про ці «делікатеси», то уявіть становище хлопців, які мусили з’їсти страву заради коханої. Когось знудило, хтось відмовився, хтось героїчно ковтнув претензії дівчини. Хлопець Еліс Похвалітової Ігор Чорнобай взагалі ризикнув здоров’ям.

– Я скуштував страву, яку приготувала Еліс, попри те, що це загрожувало моєму самопочуттю. У мене гастрит, а на тарілці була риб’яча голова, кінза та перець чилі, на який у мене алергія, – розповідає учасник. – Усе заради того, щоб вона раз і назавжди, при Наталії Єжовій, пообіцяла мене не перебивати і не вчити, коли я не прошу.

Чи усвідомили пари користь випробування? Чи стало в них менше претензій одне до одного? Дивіться сьогодні, 21 вересня, о 19:00 на Новому каналі!