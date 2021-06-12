Олександр Педан – про те, як батькам реагувати на хлопця/дівчину своєї дитини

Ведучий Нового каналу дав прихильникам пораду щодо виховання дітей

Днями Олександр Педан підняв цікаву тему в своєму особистому блозі в Instagram. Він вирішив обговорити з прихильниками питання дорослішання дітей, а саме – як реагувати на хлопця/дівчину свого чада. В пості ведучий реаліті «Екси» (Новий канал) зізнався, що абсолютно готовий до такого повороту, а також пояснив, чому не варто цього боятися.

«Останні, певно, 3 роки всі друзі кажуть: «Ну що, ти вже купив рушницю, аби відстрілювати хлопців своєї доньки?» – написав у Instagram Олександр Педан. – Скажу так: мені здається, цього боятися не треба. Нам пощастило. По-перше, маємо двоє дітей. Найбільша проблема зазвичай у сім’ях, де одна дитина, і батьки бояться її відпустити. Вважаю, що ми маємо дати дітям лише допомогу в навчанні, у виборі професії, звісно, наше тепло, навчити її бути хазяйкою, якщо це дівчина, або хазяїном, якщо це хлопець, нести відповідальність тощо. Але точно не боятися того, що дитина колись піде з сім’ї. Ми є прототипами для дітей. Сім‘я – приклад того, як дитина буде вважати правильним будувати свої стосунки. Тому завжди пам’ятайте – усе, що ви говорите при дитині, як ви спілкуєтеся одне з одним, як ви любите та виражаєте свої емоції, буде сприйнято дитиною як єдино правильним. Тому в сім’ї, де здорові стосунки, не варто переживати».

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З позицією Олександра Педана згодна і Наталія Єжова, психологиня реаліті «Екси», третій сезон якого Новий канал почав знімати нещодавно. За її словами, батькам варто знайомитися із хлопцем/дівчиною своєї дитини, але тільки в тому випадку, коли їхня ціль – не тотальний контроль на її життям.

– Якщо ви дійсно цікавитеся життям дітей та хочете побудувати здорові, довірчі взаємини з ними, знайомитися з їхніми партнерами важливо. Це правильно, коли мама і тато знають, із ким їхня дитина проводить час, до кого відчуває симпатію, – зазначила психологиня. – Але якщо ваша ціль – проконтролювати, аби вибір дітей відповідав вашим критеріям та бажанням, ви ризикуєте назавжди зіпсувати взаємини з ними.

Наталія Єжова також пояснила, як варто поводитися, якщо батькам не подобається хлопець/дівчина їхньої дитини. В такому випадку, за словами психологині реаліті «Екси», необхідно відверто поговорити з чадом:

– Важливо побудувати довірчі взаємини з дитиною і висловити свою думку, але не у формі претензій та повчань. Поділіться почуттями, розкажіть, що саме вас непокоїть – тільки так «закохана малеча» почує ваші слова та добряче їх обміркує. Батькам завжди хочеться вберегти дітей від помилок та розчарувань, тому під час спілкування з ними варто бути обережним. Діліться своїми переживаннями, але наприкінці обов’язково додайте: «Я так думаю, але вирішувати лише тобі. Твоє щастя для мене понад усе». В такому разі дитина не боятиметься розповідати вам про проблеми та труднощі, просити поради. І не шукатиме відповіді на просторах інтернету та у некомпетентних людей.

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