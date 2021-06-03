Подорож-сюрприз та народження доньки: Наталя Єжова – про найкращі дні народження

Психологиня та ведуча реаліті «Екси» (Новий канал) зустріла свято на знімальному майданчику та поділилася найяскравішими згадками цього дня

А в нас особлива дата! 3 червня свій день народження святкує психологиня та співведуча реаліті «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова. Нагадаємо, що зараз у розпалі зйомки третього сезону проекту, тож не дивно, що свій новий рік життя зірка зустріла на знімальному майданчику. О 00:00 команда проекту призупинила процес та яскраво привітала ведучу. Були гучна музика, квіти, торт і, звісно ж, безліч теплих побажань.

– Я не очікувала такого сюрпризу, – каже Наталя Єжова. – Було стільки емоцій, що аж сльози радості виступили. Не знала, як ще реагувати, тож просто щиро раділа. До речі, це була моя мрія – зустріти день народження на знімальному майданчику з командою реаліті «Екси». Хотіла, та не очікувала, що насправді так почну святкувати свій день. Таке враження, що все, що відбувалося навкруги, було сплановано спеціально для мене.

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Сюрпризи на день народження ведучій влаштовують вже не вперше.

– Колись чоловік закрив мені очі та сказав, що летимо у подорож. Я не знала, куди саме, – розповідає за лаштунками зйомок ведуча. – Виявилося, що ми вирушили в Іспанію. Дізналася про локацію вже на місці. Ще запам’ятала святкування, коли зібрала всіх своїх подруг, і ми влаштували фотосесію з квітами. Це було дуже цікаво і, головне, красиво. Потім у всіх були портрети, де крупним планом – обличчя і поруч велика квітка. Згодом доволі довго ці схожі фотки були на аватарках у соцмережах у всіх моїх дівчат.

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Один із найбільш пам’ятних днів Наталі Єжової не потребував феєрверків та сюрпризів.

– Моя молодша донька Кіра народилась за два тижні до мого дня народження. Тож той рік став дуже особливим, – ділиться ведуча проекту «Екси». – Свято було трепетним і ніжним. Справді, не потрібно було багато людей і феєрверків. Найбільше щастя, маленька донька, було в наших руках.

Новий канал щиро вітає Наталю Єжову з днем народження! Зичить побільше незабутніх моментів, яскравих емоцій та, звісно ж, легких зйомок третього сезону реаліті «Екси», яке вже цієї осені вийде в ефірі.