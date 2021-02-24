«Гойдалки» чи «каруселі»: яка різниця між цими моделями стосунків

Психолог та співведуча реаліті «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова пояснила, яка з них приведе до міцного союзу, а, яка – до спустошення

Гойдалка – безкоштовне задоволення. Карусель – розвага платна, але значно цікавіша та приємніша за першу. До чого це ми? А до того, що такий простий приклад з дитинства – це одні з основних моделей романтичних стосунків у дорослому житті. Психологиня, сексолог та співведуча реаліті «Екси» (Новий канал) Наталя Єжова пояснила, чим відрізняються ці типи взаємин між парами, та як переміститися з одного в інший.

– «Гойдалки» у стосунках – це постійне напруження, – каже експертка. – Коли між двома людьми є справді багато емоцій та почуттів, але не в позитивному ключі. Завжди легше влаштовувати істерики, сваритися, маніпулювати, ніж розвиватися, будувати плани та втілювати їх у життя. Якщо говорити про «гойдалки» через нейролінгвістичне програмування (НЛП), то це спосіб прив’язати. До речі, цей метод використовують пікапери. Працює формула: «три підлаштування – одне відлаштування». Наприклад, три діалоги – все добре, а один – про те, що дівчина більше не потрібна. Якщо використовувати такий метод, то партнер автоматично дедалі більше прив’язується. Він відчуває надвідповідальність, страх бути відторгнутим, адреналін, але до добра це не призводить. Найчастіше такі стосунки не витримують напруження й руйнуються.

Як бачимо, такий тип взаємин – не найкращий варіант, тож розглянемо інший.

– Інша справа, коли у стосунках ви «катаєтеся на каруселі», – каже Наталя. – Така модель виглядає так: ви спочатку будуєте плани, вчитесь, удосконалюєтесь і досягаєте цілей. А потім ставите вже нові цілі, і завжди разом. Звісно, «карусель» – це платний атракціон, тож і в житті потрібно вкладати силу волі та енергію, аби все вдалося. Це значно складніше, ніж просто «гойдалки» у стосунках. Але в цій моделі буде стабільний і приємний результат.

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Психологиня наголошує, що в романтичних стосунках другого типу є спокій і впевненість у завтрашньому дні, кохання, здорова прив’язаність та взаєморозуміння.

– Тож подумайте, як ви хочете будувати свої стосунки, вирішувати вам, – каже експертка проекту Наталя Єжова.

Зйомки третього сезону реаліті «Екси» стартують вже зовсім скоро. Новий канал продовжує кастинги пар-учасників на проект. Якщо вам ніяк не вдається розібратися у своїх стосунках, але відчуваєте, що хочете бути разом, – заповнюйте анкету за посиланням уже зараз.