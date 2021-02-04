Як поводитися на кастингу реаліті – ТОП-3 поради від учасниць проекту «Екси»

Хвилювання перед кастингом – нормальна ситуація. Дівчата з другого сезону реаліті «Екси», яке показував Новий канал, поділилися лайфхаками, як успішно пройти це випробування перед будь-яким проектом

Зйомки третього сезону реаліті «Екси» стартують вже зовсім скоро. Зараз Новий канал активно продовжує кастинги пар-учасників на проект. Якщо вам ніяк не вдається розібратися у своїх стосунках, але відчуваєте, що хочете бути разом, – заповнюйте анкету за посиланням вже зараз.

«Як поводитися на кастингу?» – доволі поширене запитання. Учасниці другого сезону «Екси», які наразі щасливі у своїх стосунках, дали свої поради щодо того, як пройти цей важливий етап.

Правда і тільки правда

Експерти, які зустрінуть вас на будь-якому кастингу, – справжні професіонали. Вони у будь-якому випадку «просканують», які ви насправді та зрозуміють, де у ваших словах правда, а де вигадка. Тож, банально, але факт – будьте собою.

– На кастингу не варто обманювати ні людей, ні самих себе, – каже учасниця другого сезону «Екси» на Новому каналі Таїсія. – Будьте максимально чесним. Не бійтеся висловитись про якусь проблему, не бійтеся розказати те, що вам не подобається. Якщо ви не скажете про це зараз, то не скажете ніколи, тож проблема залишиться сидіти всередині вас грубим спогадом. Не думайте про те, як ви будете виглядати зараз, що про вас подумають знайомі потім, яка ваша невідома сторона відкриється. Скористайтеся моментом на повну, щоб згодом змінити своє життя.

Учасниця реаліті Нового каналу стала мамою

Як уберегти дитину від сексуального насильства?

Вільні у діях, вільні у словах, вільні у вираженні емоцій

Кастинг у реаліті – це не кастинг на роль у кіно. Формат передбачає показати життя таким, яке воно є насправді. Тож грати вигадані сцени, заучувати те, що хочете сказати, чи контролювати себе у всьому не варто.

– На кастингу раджу не приховувати емоцій, – каже учасниця другого сезону «Екси» на Новому каналі Оксана. – Також не приховуйте слів. Якщо на думці нецензурна лексика, то не варто стримуватись, скажіть це. Уявіть перед собою подругу чи друга і не намагайтеся навмисно бути хорошим чи надто вихованим. Не приховуйте свої, як то кажуть, «боки», бо в кожного вони є. Якщо ви в чомусь винні, то варто це просто озвучити перед людьми, які хочуть і можуть допомогти.

Розслабитися та отримувати задоволення

Не треба сприймати кастинг, як щось дуже страшне та виснажливе. Відпустіть себе – і впевнено «в бій».

– Йдучи на кастинг, раджу повірити в себе та в те, що у майбутньому, після проекту, все в житті буде значно краще, – каже учасниця другого сезону «Екси» на Новому каналі Світлана. – Відпустіть ситуацію та якісь минулі чвари. Варто зрозуміти, що, кастинг – це вже перший важливий крок до нового життя та нових стосунків.

Щоб з’ясувати свої стосунки у третьому сезоні, заповнюйте анкету на сайті Нового каналу та приходьте на кастинг.