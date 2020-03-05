Учасниця проекту Нового каналу розповіла правду про своє ставлення до колишнього

Нещодавно стало відомо, що учасниця другого сезону «Екси» Лея Верич стане однією з «холостячок». Дівчина візьме участь у десятому сезоні проекту «Холостяк». А це означає, що стосунки з «ексом» Віталіком, з яким вона прийшла на проект, закінчилися остаточно.

– Зараз я сміливо можу сказати що у мене просто не було любові до цієї людини. Та й чого приховувати, стосунки потрібно будувати на повазі та взаєморозумінні, а цього у нас не було ніколи. Ні того, ні іншого, – зізналася Лея.

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Як би важко не було Леї залишити семирічні стосунки позаду, зараз дівчина готова знову відкритися коханню. Вона спробує поборотися за серце нового Холостяка. Про свою участь в «Ексах» Лея відгукується так:

– «Екси» допомогли мені більше пізнати себе, ніж розібратися у стосунках. Але на проект однозначно потрібно йти. Там можуть допомогти не тільки розібрати в стосунках, але і зробити вас самих краще. Дуже велика команда працює над тим, щоб вам допомогти.

Хочеш розібратися у стосунках з ексом? Тоді заповнюй анкету на участь у 3 сезоні проекту «Екси»!