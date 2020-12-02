Зірки знову зійшлися у змаганні талантів із дітьми в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск від 02.12.2020. Серед зірок ви побачите співачку TAYANNA, телеведучого Олександра Педана, актора й шоумена Романа Міщерякова.

Розпочинається боротьба традиційно з командного раунду Врятуй місто. Учасникам треба зробити зачистку міста від представників інопланетних рас. Проганятимуть інопланетян за гарматами Олександр Педан та 11-річний Стас. Головне їхнє завдання – стріляти чітко по кораблях свого кольору. Хто виявиться влучнішим, дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд