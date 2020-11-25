Video: Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 8 від 25.11.2020

Дивіться онлайн Діти проти зірок 8 випуск 2 сезон від 25.11.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 8 від 25.11.2020
25 листопада

Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 8 від 25.11.2020

Дивись черговий запеклий двобій дітей із зірками в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 8 випуск від 25.11.2020. У зірковій команді гратимуть: пластична та харизматична чотириразова чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татаринцева, шоумен Ігор Ласточкін та «людина-агонь», співак і хореограф Антон Савлєпов.

У першому раунді 8 випуску шоу Діти проти зірок 2020 команда зірок та їхній стрілець Наталія Татаринцева показуватимуть чудову результативність, рятуючи місто від інопланетян. Чи зможуть діти наздогнати влучну дівчину? Змагання дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 8 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд

Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 8 від 25.11.2020
Наталія Татаринцева виконає у повітрі сакуру – Діти проти зірок – Сезон 2. ...
Найартистичніша гра у крокодила від команди зірок – Діти проти зірок – Сезон ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності