Дивись 6 випуск ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон від 11.11.2020 з новими зірковими гостями! До студії завітали: співачка, блогерка та хітмейкер Jerry Heil, чемпіонка України з акробатики Анастасія Ярошенко та майстер спорту зі спортивних танців і хореограф Влад Яма. Вони змагатимуться у музичному раунді, приймуть акробатичний челендж і батл у бадмінтон.

У першому раунді команди рятуватимуть місто від прибульців на кораблях. За кулеметом будуть сильні руки акробатки Анастасії, Влад Яма у ритмі танцю подаватиме набої, а Jerry Heil координуватиме. Хто з учасників отримає першу блискавку часу, дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 6 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд