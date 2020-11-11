Video: Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 6 від 11.11.2020

Дивіться онлайн Діти проти зірок 6 випуск 2 сезон від 11.11.2020 на Новому каналі
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11 листопада

Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 6 від 11.11.2020

Дивись 6 випуск ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон від 11.11.2020 з новими зірковими гостями! До студії завітали: співачка, блогерка та хітмейкер Jerry Heil, чемпіонка України з акробатики Анастасія Ярошенко та майстер спорту зі спортивних танців і хореограф Влад Яма. Вони змагатимуться у музичному раунді, приймуть акробатичний челендж і батл у бадмінтон.

У першому раунді команди рятуватимуть місто від прибульців на кораблях. За кулеметом будуть сильні руки акробатки Анастасії, Влад Яма у ритмі танцю подаватиме набої, а Jerry Heil координуватиме. Хто з учасників отримає першу блискавку часу, дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 6 випуск на сайті Нового каналу!

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Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд

Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 6 від 11.11.2020
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