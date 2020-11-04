Зіркова команда 5 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон від 04.11.2020 складається з акторки Дизель Шоу Вікторії Булітко, гумориста Вар’яти Шоу Володимира Жогла та fashion-фотографині й телеведучої Соні Плакідюк. Разом із талановитими дітьми Нікою та двома Михайлами вони розпочнуть програму з феноменальної битви за порятунок міста від інопланетян. Булітко бігатиме за боєприпасами, а Плакідюк шмалятиме чужоземців. Діти проявлять себе як справжні джентельмени та віддадуть місце стрілка дівчинці. Яка команда отримає першу блискавку часу, дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 5 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд