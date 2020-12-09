В ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 10 випуск від 09.12.2020 зірки та діти змагаються за звання найталановитішого покоління. Цього разу команда зірок складається з відомих українських діячів культури. Гратимуть співачка Злата Огнєвіч, шоумен Дмитро Танкович та актор Валентин Міхієнко.

Першу блискавку часу одна з команд уже може отримати в першому раунді Врятуй місто. Правила прості – треба лише збити більше інопланетних кораблів, ніж суперник. За гармати сядуть дівчата обох команд. Хто виграє, дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 10 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд