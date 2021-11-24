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24 листопада

Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 9 від 24.11.2021

Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 9 випуск від 24.11.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити феєричні змагання маленьких розумників і відомих людей України! Традиційно двобої розпочнуться з дебютного раунду, який має назву «Врятуй місто». За мирне небо над головами місцевих жителів в команді дорослих боротимуться телеведучий Сергій Костира, чемпіон світу Данило Лисенко та співак Артем Пивоваров. Чи зможе команда дітей обігнати зірок за кількістю влучних пострілів у тарілки НЛО? Дізнайся просто зараз у 9 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 3 сезон 2 раунд

Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 9 від 24.11.2021
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