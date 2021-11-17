Ти дивишся ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 8 випуск від 17.11.2021 на сайті Нового каналу, а це означає що наступна година пройде непомітно та надзвичайно весело. Готовий до боротьби команд дітей і зірок? Спершу учасникам необхідно буде розігрітися перед відповідальними індивідуальними змаганнями за допомогою першого раунду «Врятуй місто». Озброївшись гарматами, жагою до перемоги та влучністю, дітлахам і селебріті треба буде влучити в якомога більшу кількість інопланетних тарілок, які окупували мегаполіс. Здобути перемогу цього разу буде дуже складно, адже учасники двох команд будуть налаштовані рішуче! Хто виявиться найбільш влучним? І хто з учасників поставить новий рекорд? Дізнайся у 8 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 3 сезон 2 раунд