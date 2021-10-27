Новий каналДіти проти зірокСезон 3
27 жовтня

Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 5 від 27.10.2021

Цього разу ігрове шоу Діти проти зірок 2021 приготує для тебе страшенно цікаві й захопливі змагання дітей і зірок! Але спершу сміливцям доведеться врятувати місто, яке знову заполонили тарілки інопланетних мешканців! Перед учасниками постануть одразу дві важливі місії – звільнити мегалополіс від НЛО та принести своїй команді перемогу в першому раунді! Хто зможе впоратися з цим завданням на всі сто? Кортить дізнатися? Тоді дивись ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 5 випуск від 27.10.2021 на сайті Нового каналу та дізнайся відповіді!

Дивитися онлайн 4 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 3 сезон 2 раунд

Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 5 від 27.10.2021
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