Перший раунд ігрового шоу Діти проти зірок 2021 має назву «Врятуй місто». І недарма, адже кумири багатьох глядачів перетворюються з зірок на справжнісіньких супергероїв, які рятують світ від клятих НЛО! Цього разу приєднатися до почесної і відповідальної місії наважаться ті, хто зазвичай рятують світ гумором, однак у цьому раунді в їхньому розпорядженні будуть гармата, снаряди та співкомандники! Якими таємними навичками здивують Володимир Шумко, Юрій Ткач та Ірина Гатун? Невже у їхніх маленьких конкурентів не залишиться жодного шансу на перемогу в дебютному змаганні? Дивись ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 12 випуск від 15.12.2021 на сайті Нового каналу та стань свідком цього видовища!

Дивитися онлайн 11 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 12 випуск Діти проти зірок 3 сезон 2 раунд