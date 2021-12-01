Ти дивишся ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 10 випуск від 01.12.2021 на сайті Нового каналу, а це означає, що гарний настрій гарантований! Де, як не тут, можна від душі повеселитися, згадати чарівні миті дитинства та навіть зіграти в улюблені ігри? Перший раунд шоу «Врятуй місто» традиційно відкриє коло індивідуальних і командних змагань, а також занурить учасників зіркової команди в юнацькі роки, коли вони уявляли себе рятівниками світу та боролися з уявними монстрами. Але цього разу їм доведеться боротися не з примарами, а зі справжнім нашестям НЛО, які захопили місто! Гармата, командна згуртованість і влучність – ось їхня зброя у цьому раунді. Чи впораються вони з цим завданням краще, ніж їхні маленькі конкуренти? Дізнайся у 10 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 10 випуск Діти проти зірок 3 сезон 2 раунд