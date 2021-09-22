Перший раунд ігрового шоу Діти проти зірок 3 сезон 1 випуск від 22.09.2021 перевірить, яка з команд володіє найкращою швидкістю, влучністю та винахідливістю! Вікторія Смеюха, Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова катапультуватимуть надокучливих інопланетян, аби мешканці могли спокійно спати та не перейматися за безпеку свого міста! Чи вдасться зіркам обігнати своїх юних конкурентів і заявити про позиції переможців ще в першому раунді? Чи феноменальна кмітливість маленьких опонентів не залишить шансу на тріумф? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 2021 і побач розв’язку цієї битви на власні очі!

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 3 сезон 2 раунд