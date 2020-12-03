Грандіозна прем'єра! Щосереди о 19:00 - другий сезон ігрового шоу «Діти проти зірок»!

«Діти проти зірок» - це азартна гра, в якій надзвичайно талановиті діти кинули зухвалий виклик українським зіркам. І ті його прийняли! У кожному випуску дві команди із трьох учасників визначатимуть, хто талановитіший, спритніший, розумніший та швидший. Селебріті на мить стануть дітьми, а унікальні діти сяятимуть на сцені, як зірки. За дотриманням всіх правил, підрахунком балів та можливим шахрайством слідкуватиме суддя - штучний інтелект Мегамозок. А ведучий проекту Сергій Притула модеруватиме процес та допомагатиме гравцям добрим словом, питаннями та жартами. Всі гравці отримають незабутні враження, а переможці гри - ще й грошовий приз.

Діти проти зірок 1 сезон дивитися онлайн