Як тримати себе в формі, працюючи віддалено: поради плавця Олега Лісогора

Багаторазовий чемпіон світу та Європи і учасник трьох Олімпіад розповів про свої ранкові ритуали

Майже два роки тому весь світ перейшов на віддалену роботу через пандемію коронавіруса. У період жорстких локдаунів люди кардинально змінили спосіб життя – місяцями не виходили на вулицю, за можливості почали працювати вдома, стали значно менше рухатися. Як тримати себе в хорошій формі, незважаючи на новий життєвий темп, розповів плавець Олег Лісогор під час зйомок третього сезону шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі.

– Перша порада – займайтеся банальною ранковою ходьбою. Почніть з 15 хвилин. Ходити можна де завгодно – в парку, на стадіоні, навіть удома. Після певного моменту захочеться прискоритися – легка пробіжка теж не завадить, – зазначив Олег.

Кілька разів на тиждень Лісогор займається плаванням, але ті, кому такі навантаження не підходять або не подобаються, можуть звернути увагу на інші активності.

– Друга порада – робіть вранці якісь легкі вправи. Це можуть бути присідання, відтискання, гімнастика. Нехай спочатку хочеться спати та відпочивати, в якийсь момент ці заняття почнуть заряджати енергією на весь день, – розповів плавець Новому каналу.

Дивіться свіжі випуски третього сезону шоу «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі!