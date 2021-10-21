Прем'єра 3 сезону «Діти проти зірок» щосереди о 19:00 на Новому каналі!

«Діти проти зірок» - це азартна гра, в якій надзвичайно талановиті діти кинули зухвалий виклик українським зіркам. І ті його прийняли! У кожному випуску дві команди із трьох учасників визначатимуть, хто талановитіший, спритніший, розумніший та швидший. Селебріті на мить стануть дітьми, а унікальні діти сяятимуть на сцені, як зірки. За дотриманням всіх правил, підрахунком балів та можливим шахрайством слідкуватиме суддя - штучний інтелект Мегамозок. А ведучий проекту Сергій Притула модеруватиме процес та допомагатиме гравцям добрим словом, питаннями та жартами. Всі гравці отримають незабутні враження, а переможці гри - ще й грошовий приз.

Якщо вам здається, що ви знаєте все про таланти дітей, то ви помиляєтесь! Після 3 сезону ви подивитесь на них по-новому та будете дуже здивовані!